Darderi sfida il destino ad Amburgo | batte Hanfmann e vola ai quarti

In un match disputato ad Amburgo, Darderi ha superato Hanfmann in tre set, avanzando ai quarti di finale. Nel secondo set, Darderi ha recuperato due set point nel tie-break, riuscendo a vincere il punto decisivo. La strategia adottata da Hanfmann si è rivelata meno efficace rispetto a quella di Darderi nel corso della partita. La sfida si è conclusa con la vittoria dell’azzurro, che ha conquistato il passaggio successivo nel torneo.

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? Domande chiave Come ha fatto Darderi a recuperare due set point nel tie-break?. Perché la strategia di Hanfmann si è rivelata meno efficace di quella azzurra?. Quali statistiche di servizio hanno permesso all'italiano di dominare il secondo set?. Come potrà l'azzurro neutralizzare la velocità di De Minaur nei quarti?.? In Breve Darderi ha servito 9 ace con efficacia dell'85% sulla prima battuta.. Hanfmann ha prodotto 31 colpi vincenti ma anche 30 errori gratuiti.. L'azzurro ha commesso solo 13 errori non forzati durante il match.. Prossima sfida ai quarti di venerdì contro l'australiano Alex de Minaur.. Luciano Darderi batte Yannick Hanfmann con 7-6(7) 7-5 al secondo turno dell’ATP 500 di Amburgo, conquistando un posto nei quarti di finale grazie a una gestione mentale impeccabile dei momenti decisivi. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Darderi sfida il destino ad Amburgo: batte Hanfmann e vola ai quarti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Luciano Darderi va ai quarti nella tarda notte di Amburgo, battuto HanfmannDopo una giornata praticamente infinita ad Amburgo, complicata sia dal meteo che dalle riprogrammazioni dei match, Luciano Darderi si impone per... LIVE Darderi-Hanfmann, ATP Amburgo 2026 in DIRETTA: caccia ai quarti di finale contro l’idolo localeCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di ottavi di finale dell’ATP 500... Darderi-Ruud 1-6 1-6: il norvegese in finale agli Internazionali di RomaLuciano Darderi oggi a Roma sta vivendo la partita più importante della sua carriera. Il tennista italiano, numero 20 della classifica ATP, sta giocando la semifinale con Casper Ruud, norvegese numero ... fanpage.it Darderi, cos’ha fatto! Succede il finimondo a RomaIl Campo Centrale del Foro Italico ha assistito a una di quelle serate destinate a rimanere impresse nella memoria collettiva degli appassionati di tennis. thesocialpost.it