Roland Garros | Svajda cade contro il seggiolone Cobolli lo soccorre

Notizia in breve

Durante il match di Roland Garros, Svajda è caduto improvvisamente contro il seggiolone, perdendo l’equilibrio mentre si trovava in campo. Cobolli si è subito avvicinato per soccorrerlo, aiutandolo a rialzarsi e verificando le sue condizioni. La caduta si è verificata durante uno scambio, ma non sono stati resi noti dettagli specifici sulla dinamica. Nessuna altra azione o intervento è stato segnalato in quell’istante.