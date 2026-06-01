Roland Garros | Svajda cade contro il seggiolone Cobolli lo soccorre
Durante il match di Roland Garros, Svajda è caduto improvvisamente contro il seggiolone, perdendo l’equilibrio mentre si trovava in campo. Cobolli si è subito avvicinato per soccorrerlo, aiutandolo a rialzarsi e verificando le sue condizioni. La caduta si è verificata durante uno scambio, ma non sono stati resi noti dettagli specifici sulla dinamica. Nessuna altra azione o intervento è stato segnalato in quell’istante.
? Punti chiave Come ha fatto Svajda a cadere proprio durante lo scambio?. Cosa ha fatto Cobolli per aiutare l'avversario in campo?. Quali danni ha riportato l'americano al gomito dopo l'impatto?. Come influenzerà l'infortunio la strategia di gioco di Cobolli?.? In Breve Incidente avvenuto lunedì 1 giugno 2026 durante il terzo game del primo set.. Svajda manifesta dolore localizzato al gomito dopo l'impatto con il seggiolone.. Cobolli offre la propria borraccia per bagnare la zona ferita dell'avversario.. Il fisioterapista interviene in campo per valutare le condizioni fisiche dell'americano.. Il fair play di Cobolli ferma il panico al Roland Garros: Svajda si infortuna dopo uno scontro con il seggiolone. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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