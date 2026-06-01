Nel primo turno di Roland Garros, Cobolli ha vinto il primo set contro Svajda con un punteggio di 6-2. Durante il set, Svajda ha commesso un errore di rovescio che ha permesso a Cobolli di ottenere un break e prendere il comando. Cobolli ha mantenuto la pressione, sfruttando l’errore avversario per consolidare il vantaggio. La partita è proseguita con Cobolli in controllo del gioco.

? Domande chiave Come ha fatto Cobolli a trasformare la pressione in vantaggio decisivo?. Quale errore tecnico di Svajda ha cambiato l'inerzia del primo set?. Perché l'assenza di Djokovic e altri top player favorisce l'azzurro?. Chi sono gli altri italiani impegnati in questa giornata cruciale?.? In Breve Svajda ha annullato quattro palle break prima del secondo break di Cobolli a 5-2.. Berrettini sfida Cerundolo mentre Arnaldi affronta lo statunitense Tiafoe numero 19 del seeding.. Bolelli e Vavassori sono nei quarti maschili; Vavassori giocherà il misto con Errani.. Cobolli sfrutta l'assenza di Djokovic e dei top player per puntare alla vittoria. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Roland Garros: Cobolli domina il primo set contro Svajda con un 6-2

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