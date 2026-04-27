ATP Madrid 2026 oggi in tv | orari 27 aprile ordine di gioco streaming

Oggi al Mutua Madrid Open si svolgono gli ottavi di finale del torneo WTA 1000 e i terzi turni del Masters 1000 ATP. La giornata vede confronti tra diversi tennisti con orari e ordine di gioco disponibili in streaming e in diretta televisiva. La programmazione comprende anche altri incontri dei tornei maschili e femminili, con le partite che si svolgono sul centrale e sui campi secondari del complesso.

Lunedì di passione al Mutua Madrid Open: oggi è il giorno in cui partono gli ottavi di finale del WTA 1000 e in cui prendono quota anche gli altri terzi turni del Masters 1000 ATP. E c’è anche un bel pezzo d’Italia, rappresentato da Flavio Cobolli e da Luciano Darderi. In particolare, potrebbe tranquillamente finire in prima serata il match di Cobolli, opposto al paraguaiano Adolfo Daniel Vallejo, ventunenne fresco di top 100 che l’azzurro ancora non ha mai affrontato, dal momento che si parla di un uomo appena affacciatosi ai piani alti. Per Darderi, invece, un Cerundolo tira l’altro: dopo Juan Manuel arriva Francisco, con il quale ci sono spesso state lotte furiose sempre sulla terra.🔗 Leggi su Oasport.it

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