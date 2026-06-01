Cobolli-Svajda oggi Roland Garros 2026 | orario tv programma streaming

Nella seconda giornata degli ottavi di finale di Roland Garros 2026, l’italiano Flavio Cobolli, numero 10 del seeding, sfiderà lo statunitense Zachary Svajda nella parte alta del tabellone di singolare maschile. La partita si svolgerà oggi, con orario e modalità di visione ancora da definire. La sfida sarà trasmessa in diretta tv e streaming.

L’incontro del quarto turno in cui si affronteranno l’italiano e lo statunitense sarà il primo del programma, che si aprirà alle ore 11.00 di oggi, lunedì 1° giugno, sul Court Philippe Chatrier: nell’unico precedente giocato sul circuito maggiore, a Delray Beach nel 2024, l’azzurro si impose in tre set. Diretta streaming: Eurosport 1 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, TimVision, Prime Video Channels. Berrettini-J. Cerundolo oggi, Roland Garros 2026: orario, tv, programma, streaming Roland Garros 2026, Jodar e Mensik ai quarti in cinque set. Fonseca elimina Ruud, Zverev sul velluto ‘La Fagianata’ di Magrini: “Seixas al livello di Vingegaard, non di Pogacar. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Flavio Cobolli vs Zachary Svajda | Roland Garros 2026 | Tennis Prediction Today

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Dove vedere in tv Cobolli-Svajda, Roland Garros 2026: orario, programma, streamingFlavio Cobolli giocherà gli ottavi di finale del Roland Garros 2026 lunedì 1° giugno contro Zachary Svajda.

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