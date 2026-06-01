Cobolli-Svajda al Roland Garros la sfida in diretta | Flavio in campo per gli ottavi di finale

Al Roland Garros 2026, Flavio Cobolli-Svajda affronta oggi il match contro Sinner per gli ottavi di finale. La partita viene trasmessa in diretta, con aggiornamenti live e cronaca dettagliata delle fasi di gioco. I tifosi seguono con attenzione l'incontro tra i due tennisti, mentre si svolge sul campo principale del torneo. La sfida è tra due dei principali protagonisti italiani in questa edizione del torneo.

La diretta di Sinner-Svajda oggi al Roland Garros 2026: la cronaca della partita di tennis e gli aggiornamenti live. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Pronostico e quote Flavio Cobolli – Zachary Svajda, ottavi di finale Roland Garros 01-06-2026Alle 11:00 sul campo principale del Roland Garros si sfideranno Flavio Cobolli e Zachary Svajda negli ottavi di finale.

Chi è Zachary Svajda, il prossimo avversario di Flavio Cobolli al Roland Garros che ha eliminato CerundoloZachary Svajda ha eliminato il giocatore argentino e si prepara ad affrontare Cobolli al Roland Garros.

Temi più discussi: Fino a 16 anni niente tornei, non poteva permettersi di viaggiare. Chi è Svajda, l'avversario di Cobolli; Cobolli-Svajda vale un posto nei quarti di finale: quando e dove vederla; Cobolli-Svajda: orario, precedenti e dove vederla in tv; Cobolli-Svajda, a che ora si gioca il match.

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Roland Garros R3: Z. Svajda def. [25] F. Cerúndolo 6-3, 6-4, 3-6, 4-6, 6-3 reddit

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