Al Roland Garros, tre italiani sono ancora in gara: Berrettini, Cobolli e Arnaldi. Jannik Sinner, eliminato, ha dichiarato di sostenere gli altri rappresentanti italiani. La competizione prosegue con questi tennisti, mentre Sinner ha lasciato il torneo senza avanzare. La presenza italiana si concentra ora su questi tre giocatori, che continuano a competere nel secondo turno del torneo.

“Ci sono ancora tanti italiani, farò il tifo per loro”. Nel giorno dell’uscita amara dal Roland Garros Jannik Sinner ha lanciato un messaggio ai suoi connazionali impegnati agli Internazionali di Francia. Un po’ come dire: adesso tocca a voi. Non è ancora finita la prima settimana del torneo più importante al mondo sulla terra rossa e due dei favoriti sono già fuori: prima il russo Medvedev e poi il nostro Sinner hanno alzato bandiera bianca stressati e consumati dalla fatica del tennis moderno che costringe i giocatori a giocare quasi tutti i giorni e spesso a temperature altissime. Le conseguenze sono evidenti a tutti, eppure non si interviene. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - L’altra Italia sogna il Roland Garros con Berrettini, Cobolli e Arnaldi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

LIsère sauvage : Alpes, villages et trésors cachés | Trésors du Patrimoine

Notizie e thread social correlati

LIVE Roland Garros: Berrettini sfida Rinderknech, in campo anche Cobolli, Arnaldi e DarderiAlle 12 si gioca la partita di Roland Garros tra Berrettini e Rinderknech, con in campo anche Cobolli, Arnaldi e Darderi.

Leggi anche: Roland Garros, Berrettini, Cobolli e Arnaldi al terzo turno. Ko Darderi e Sinner

Temi più discussi: Crollo Sinner: Parigi diventa un incubo, l'azzurro è fuori dal Roland Garros; Roland Garros 2026, calendario delle partite: Alcaraz assente, quando gioca Sinner?; Roland Garros, protesta dei tennisti sul montepremi: intanto il sorteggio del tabellone sorride a Sinner?; Daniil Medvedev eliminato al Roland Garros! Adam Walton timbra l’impresa della carriera!.

È quasi ora, quali sono le vostre opinioni per il Roland Garros, sia maschile che femminile? reddit

Roland Garros, pronostici: Sonego sorpresa di giornata. Paolini deve fare attenzioneRoland Garros pronostici, Tennis - Pronostici | Cinà sogna, ma Lorenzo potrebbe essere la storia del giorno: ecco perché può battere Paul. Jasmine dovrà dare il massimo ... ubitennis.com

Roland Garros 2026, occhi su Sinner: l’Italia sogna il trionfo a ParigiJannik Sinner arriva al Roland Garros 2026 tra i grandi protagonisti dello Slam parigino, che torneo sarà per il numero 1 ATP ... abruzzo.cityrumors.it