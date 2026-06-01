Il giocatore ha vinto il match ai quarti di finale di Roland Garros dopo un lungo tie-break, mantenendo la calma nonostante la pressione. Durante il set decisivo, ha evitato di commettere errori tecnici, mentre il suo avversario ha commesso un errore che ha consentito di pareggiare il match. La vittoria è arrivata grazie a una gestione efficace della tensione e a un punteggio favorevole nel momento chiave del confronto.

? Domande chiave Come ha fatto Cobolli a non perdere il controllo nel tie-break?. Quale errore tecnico ha permesso a Svajda di pareggiare il match?. Chi affronterà l'azzurro nei quarti di finale questo mercoledì?. Perché la vittoria di Cobolli segna un cambio di leadership azzurra?.? In Breve Punteggio finale Cobolli-Svajda 6-2, 6-3, 6-7, 7-6.. Prossimo match mercoledì contro Auger-Aliassime o Tabilo.. Secondo traguardo in uno Slam dopo l'esperienza a Wimbledon.. Berrettini e Arnaldi restano pilastri per la rappresentanza nazionale.. Cobolli conquista i quarti del Roland Garros in una battaglia di nervi e geometrie. Flavio Cobolli ha strappato un pass per i quarti di finale del Roland Garros battendo lo statunitense Zachary Svajda con il punteggio di 6-2, 6-3, 6-7, 7-6. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Roland Garros: Cobolli vince un duello di nervi e vola ai quarti

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Cobolli vola ai quarti di finale al Roland Garros. Battuto Svadja in 4 setUn giocatore italiano ha raggiunto i quarti di finale a Roland Garros dopo aver vinto in quattro set contro un avversario.

Cobolli batte Svajda e per la prima volta vola ai quarti al Roland GarrosFlavio Cobolli ha sconfitto Zachary Svajda in quattro set, con i parziali 6-2, 6-3, 6-7, 7-6, in tre ore e 19 minuti.

Temi più discussi: Berrettini-Cobolli-Arnaldi, l'altra Italia vince al Roland Garros; Roland Garros, Cobolli: C’è uno spiraglio per tutti. Vince chi sogna di più; Chi vince ora il Roland Garros? Una situazione del genere non si vedeva da tre anni. E il tabellone offre una grande occasione agli altri italiani; Flavio Cobolli vince il derby italiano con Andrea Pellegrino e vola al secondo turno: gli highlights.

ROLAND GARROS | Flavio Cobolli supera Zachary Svajda in quattro set e accede ai quarti di finale. L'azzurro si impone in tre ore e 19 minuti con il punteggio di 6-2 6-3 6-7 7-6 e si prepara ad affrontare il vincente tra Felix Auger-Aliassime e Alejandro Tabilo. x.com

Roland Garros R4: (10) F. Cobolli df. Z. Svajda 6-2 6-3 (3)6-7, 7-6(5) reddit

Cobolli vince al Roland Garros e pensa alla Roma: Congratulazioni al Psg in Champions ma l'anno prossimo...Il tennista azzurro, al termine della vittoria con Zachary Svajda a Parigi, ha scherzato sul ritorno dei giallorossi nella massima competizione europea ... corrieredellosport.it

Roland Garros 2026, Cobolli vince con Svajda 6-2 6-3 6-7 7-6: Flavio si qualifica ai quarti di ParigiLa diretta di Sinner-Svajda oggi al Roland Garros 2026: la cronaca della partita di tennis e gli aggiornamenti live ... fanpage.it