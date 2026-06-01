Un giocatore italiano ha raggiunto i quarti di finale a Roland Garros dopo aver vinto in quattro set contro un avversario. La partita si è conclusa con i punteggi di 6-2, 6-3, 6-7 e 7-6. La sfida si è svolta sui campi in terra battuta del Bois de Boulogne a Parigi.

Roma, 1 giugno 2026 – Missione compiuta per Flavio Cobolli. L’azzurro batte Svadja in 4 set con il punteggio di 6-2,6-3,6-7,7-6 e vola ai quarti del Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Bois de Boulogne di Parigi. L'azzurro si impone in tre ore e 19 minuti e si prepara ad affrontare mercoledì il vincente tra Felix Auger-Aliassime (6 Atp) e Alejandro Tabilo (36 Atp). Per il 24enne, che ha perso il suo primo set in questo torneo e dopo un ottimo inizio di partita ha faticato forse più di quanto ci si aspettasse, si tratta del secondo quarto di finale in carriera in uno Slam dopo Wimbledon dello scorso anno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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© Sport.quotidiano.net - Cobolli vola ai quarti di finale al Roland Garros. Battuto Svadja in 4 set

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COBOLLI FA SOGNARE LITALIA INTERA! BATTUTO SVAJDA IN 4 SET, È AI QUARTI DI FINALE A PARIGI!

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