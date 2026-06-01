cobolli batte svajda e per la prima volta vola ai quarti al roland garros

Flavio Cobolli ha sconfitto Zachary Svajda in quattro set, con i parziali 6-2, 6-3, 6-7, 7-6, in tre ore e 19 minuti. Con questa vittoria, il tennista italiano si è qualificato per la prima volta ai quarti di finale di Roland Garros.

Flavio Cobolli c’è. Parafrasando un celebre detto spesso utilizzato nel motociclismo, il tennista azzurro sconfigge in quattro set il tennista americano Zachary Svajda con il punteggio di 6-2, 6-3, 6-7, 7-6 dopo tre ore e 19 minuti di gioco. Una gara che sembrava in discesa, dopo i primi due set, ma che si è complicata terribilmente nel terzo e quarto ma un Flavio sempre più solido riesce a essere determinante nei punti che contavano portando a casa una vittoria storica. Mercoledì se la vedrà con uno tra il canadese Félix Auger-Aliassime e il cileno Alejandro Tabilo. Le parole di Cobolli. “È il mio Slam preferito, adoro giocare sulla terra battuta, in Francia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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COBOLLI di lusso! Prima volta ai QUARTI a Parigi. Svajda KO | HIGHLIGHTS | ROLAND GARROS 2026

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