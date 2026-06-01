LIVE Cobolli-Svajda 6-2 6-3 6-7 1-0 Roland Garros 2026 in DIRETTA | break a inizio 4° set

Da oasport.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante il match di Roland Garros 2026, il giocatore ha vinto il primo set 6-2, il secondo 6-3 e il terzo 6-7. Nel quarto set, ha ottenuto un break all'inizio e si è portato avanti 1-0. La partita tra Cobolli-Svajda e il suo avversario prosegue con aggiornamenti in tempo reale. È in corso anche il confronto tra Berrettini e Cerundolo, previsto intorno alle 11.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-J. CERUNDOLO (3° MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI-TIAFOE (4° MATCH DALLE 11.00) 30-0 Servizio e comodo dritto questa volta a segno. 15-0 Gratuito di dritto Svajda. 1-0 IN RETEEEEEE! Il rovescio di Svajda dopo il servizio è in rete. Break, ma la strada è lunghissima! 40-A Ci fa un regalo non chiudendo il comodissimo rovescio Svajda 40-40 Servizio e dritto. 30-40 Prima vincetne. 15-40 Due chance di break in apertura di 4° set. 15-30 Servizio e dritto dell’americano. 0-30 Cobolli-Svajda 6-2, 6-3, 6-7(3)! Tie break dominato, ma era nell’aria. E’ cambiato il match. 🔗 Leggi su Oasport.it

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