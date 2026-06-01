Roland Garros 2026 Cobolli affronta Svajda agli ottavi | il romano avanti 3-2 nel primo set – La diretta

A Roland Garros 2026, Flavio Cobolli conduce 3-2 nel primo set contro Svajda agli ottavi. La partita è in corso, con il romano che ha vinto tre giochi e ne ha perso due nel primo set. La sfida prosegue sul campo principale del torneo.

Roland Garros 2026, Cobolli affronta Svajda agli ottavi Flavio Cobolli, numero 13 del ranking mondiale, impegnato contro lo statunitense Zachary Svajda, numero 85 Atp, sullo Chartrier agli ottavi del Roland Garros Inizio diretta: 010626 11:00 Fine diretta: 010626 15:00 11:41 010626 Cobolli tiene il servizio e va sul 4-2 Flavio Cobolli tiene il servizio e vince il game a 30: 4-2 su Svajda . 10:50 010626 Cobolli avanti 3-2: il romano ha fatto un brak sul 3-1 Flavio Cobolli conduce 3-2 sullo statunitense, dopo aver conquistato il break sul 3-1 Questo articolo Roland Garros 2026, Cobolli affronta Svajda agli ottavi: il romano avanti 3-2 nel. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Flavio Cobolli vs Zachary Svajda | Roland Garros 2026 | Tennis Prediction Today

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