Nel primo turno dell’ATP 1000 di Montreal del 2024, Flavio Cobolli ha vinto contro Felix Auger-Aliassime, battendolo con un punteggio che ha sorpreso molti. Questo risultato ha portato Cobolli a qualificarsi per i quarti di finale del Roland Garros, dove affronterà di nuovo il canadese. La partita si è conclusa con la vittoria di Cobolli, che ha eliminato Auger-Aliassime prima di arrivare ai successivi incontri del torneo parigino.

Nel primo turno dell'Atp 1000 di Montreal nel 2024, Flavio Cobolli sorprese tutti battendo il beniamino di casa Felix Auger-Aliassime, suo prossimo avversario ai quarti di finale del Roland Garros. Guarda gli highlights dell'ultimo precedente. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Roland Garros, Cobolli-Auger Aliassime: il precedente nel 2024. Gli highlights

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Alexander Blockx Faces Felix Auger-Aliassime | Madrid 2026 Highlights

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Sarà sfida Auger-Aliassime vs Cobolli ai quarti #RolandGarros x.com

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