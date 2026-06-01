Berrettini ha risposto immediatamente nel primo set, recuperando da uno svantaggio e inseguendo Cerundolo. Durante il gioco, ha mantenuto un ritmo più aggressivo, tentando di mettere pressione sull’argentino. Cerundolo ha difeso il vantaggio sul servizio con precisione e continuità, proponendo un gioco solido e senza errori evidenti. La partita prosegue con il punteggio ancora aperto, mentre i due giocatori cercano di imporre la propria strategia.

? Domande chiave Come farà Berrettini a neutralizzare la resistenza di Cerundolo nei break?. Quale tattica userà l'argentino per difendere il vantaggio sul servizio?. Perché la gestione delle smorzate sta cambiando l'andamento del match?. In che modo il primo set influenzerà la tenuta fisica dell'azzurro?.? In Breve Cerundolo annulla tre palle break nel quarto game per il vantaggio 1-3.. Berrettini risale da uno 0-30 iniziale portando il punteggio sul 1-4.. Coboli si qualifica ai quarti di Roland Garros battendo Svajda in quattro set.. L'attenzione del torneo si sposta sulla prossima sfida di Arnaldi.. Berrettini risponde al break di Cerundolo in un primo set elettrico a Roland Garros. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Roland Garros: Berrettini reagisce e insegue Cerundolo nel primo set

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