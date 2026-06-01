LIVE Berrettini-J Cerundolo 6-3 3-4 Roland Garros 2026 in DIRETTA | regna l’equilibrio nel secondo set azzurro a caccia del break

Da oasport.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Al momento, nel secondo set tra Berrettini e Cerundolo, il punteggio è di 6-3, 3-4. L’italiano cerca di ottenere un break, mentre Cerrettino resiste. Sul campo, l’azzurro ha messo pressione con un dritto potente, chiudendo con un colpo vincente al centro. La partita è in equilibrio e i punti vengono combattuti punto su punto. È in corso una fase di grande intensità, con entrambi pronti a fare la differenza.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI-TIAFOE (4° MATCH DALLE 11.00) 30-30 Ottima spinte con il dritto per l’italiano che chiude con il colpo vincente dal centro del campo. Seconda palla. 15-30 Serve and volley alto di Berrettini. 0-30 Salta male la risposta di Cerundolo, in rete il colpo di Matteo. Ancora seconda. 0-15 Esce il dritto lungolinea di Berrettini. Seconda palla ad inizio game per l’azzurro. 3-4 Con un’altra grande prima di servizio, Cerundolo mantiene per la seconda volta nel set il servizio a 0. 40-0 Altra prima vincente. 30-0 Ace di seconda. Seconda da sfruttare. 15-0 Smash vincente di Cerundolo. 3-3 Grande scambio vinto da Berrettini che chiude con il recupero sulla palla corta argentina. 🔗 Leggi su Oasport.it

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