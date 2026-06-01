LIVE Berrettini-J Cerundolo 6-3 3-4 Roland Garros 2026 in DIRETTA | regna l’equilibrio nel secondo set azzurro a caccia del break

Notizia in breve

Al momento, nel secondo set tra Berrettini e Cerundolo, il punteggio è di 6-3, 3-4. L’italiano cerca di ottenere un break, mentre Cerrettino resiste. Sul campo, l’azzurro ha messo pressione con un dritto potente, chiudendo con un colpo vincente al centro. La partita è in equilibrio e i punti vengono combattuti punto su punto. È in corso una fase di grande intensità, con entrambi pronti a fare la differenza.