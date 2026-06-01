LIVE Berrettini-J Cerundolo 4-1 Roland Garros 2026 in DIRETTA | azzurro ad un passo dal doppio break nel primo set
Durante la partita, Cerundolo ha raggiunto il punteggio di 4-1 nel primo set contro Berrettini, con l’azzurro vicino a ottenere un doppio break. Sul campo, Cerundolo ha messo a segno la prima palla vincente, portando il punteggio a 30-30. La sfida prosegue con aggiornamenti in tempo reale, mentre si attende un possibile cambio di ritmo nel match in corso.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI-TIAFOE (4° MATCH DALLE 11.00) 30-30 Prima palla vincente di Cerundolo. 15-30 Scappa il rovescio diagonale di Berrettini che voleva ottenere la massima profondità possibile. Seconda da sfruttare. 0-30 Gratuito clamoroso dell’argentino che manda in rete la palla corta. 0-15 Errore di dritto di Cerundolo che manda in rete il colpo in uscita dal servizio. 4-1 Dritto vincente di Berrettini che con quattro punti di fila rimonta il game da 0-30. 40-30 Altra prima e altro punto! 30-30 Prima palla vincente. 15-30 Scende a rete l’azzurro che chiude la volée alta. Seconda. 0-30 Non passa la palla corta di Berrettini. 🔗 Leggi su Oasport.it
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LIVE Juan M. CERUNDOLO vs Matteo BERRETTINI | Roland Garros 2026 | Risultato in Diretta & Commento
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