Roland Garros 2026 oggi Cobolli Berrettini e Arnaldi in campo negli ottavi | orari TV e programma

Oggi al Roland Garros si disputano gli ottavi di finale con Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli in campo. Gli incontri sono trasmessi in diretta televisiva, con orari programmati a partire dalle prime ore del pomeriggio. I tre tennisti italiani affrontano avversari ancora da definire, in match che si svolgono sui campi principali del torneo. La giornata si svolge secondo il calendario ufficiale del torneo, con partite che si prevedono intense e combattute.

Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli giocano oggi al Roland Garros per gli ottavi di finale. Il programma e gli orari delle partite degli italiani a Parigi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Roland Garros 2026 p. 7: Grande Italia con Berrettini, Cobolli e Arnaldi

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