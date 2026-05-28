Jannik Sinner affronta Juan Manuel Cerúndolo nel secondo turno di Roland Garros 2026. Sinner, italiano, sfida l’argentino, attualmente al 59° posto nel ranking ATP. La partita è in corso e sarà trasmessa in diretta.

Jannik Sinner scende in campo contro l’argentino Juan Manuel Cerúndolo (n°59 Atp) per il secondo turno del Roland Garros 2026. L’azzurro, n°1 del mondo, arriva a questo appuntamento dopo aver superato agevolmente il francese Clement Tabur per 6-1 6-3 6-4. L’eventuale vittoria di oggi lo proietterebbe al terzo turno contro uno tra lo spagnolo Martin Landaluce e il ceco Vit Kopriva. Il fuoriclasse di Sesto Pusteria è la stella di questi Open di Francia e il grande favorito per la conquista del trofeo, complice anche l’assenza per infortunio dell’eterno rivale Carlos Alcaraz. In caso di trionfo Jannik si aggiungerebbe alla lista dei fuoriclasse che hanno completato il Carreer Grand Slam (che consiste nel vincere tutti e quattro i tornei Major del circuito). 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Roland Garros 2026, Sinner-Cerundolo in campo: il match in diretta

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Jannik Sinner vs Cerúndolo: This Match Is Trickier Than It Looks

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