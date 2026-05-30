roland garros 2026 rimonta stratosferica di fonseca zverev cede un set

Notizia in breve

Nel match dei sedicesimi di finale del Roland Garros, Fonseca ha recuperato da uno svantaggio iniziale per vincere in rimonta. Zverev ha perso un set durante l'incontro, che si è concluso con la vittoria di Fonseca. La partita si è svolta sulla parte bassa del tabellone del singolare maschile, con i giocatori che si sono affrontati su campi in terra battuta.