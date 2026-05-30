Roland Garros 2026 rimonta stratosferica di Fonseca Zverev cede un set

Da oasport.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel match dei sedicesimi di finale del Roland Garros, Fonseca ha recuperato da uno svantaggio iniziale per vincere in rimonta. Zverev ha perso un set durante l'incontro, che si è concluso con la vittoria di Fonseca. La partita si è svolta sulla parte bassa del tabellone del singolare maschile, con i giocatori che si sono affrontati su campi in terra battuta.

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I match dei sedicesimi di finale della parte bassa del tabellone caratterizzano il venerdì del singolare maschile del Roland Garros. In una giornata caratterizzata da diverse partite al quinto set il risultato più eclatante lo firma Joao Fonseca, artefice dell’eliminazione di Novak Djokovic. Alexander Zverev avanza invece, senza patemi, agli ottavi di finale. In chiusura di giornata il tedesco Alexander Zverev supera il francese Quentin Halys 6-4 6-3 5-7 6-2  in tre ore e dieci minuti. Joao Fonseca ottiene la vittoria più importante della sua carriera al termine di un match epico. Il giovane brasiliano, testa di serie numero 28, rimonta la leggenda serba Novak Djokovic 4-6 4-6 6-3 7-5 7-5 dopo una battaglia di quattro ore e cinquantasette minuti. 🔗 Leggi su Oasport.it

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