A Roland Garros, Zverev e Ruud sono i favoriti per i quarti di finale in programma domenica 31 maggio. I pronostici si basano sull'analisi tecnica e sullo stato di forma dei giocatori, con attenzione anche alle possibilità di successo di Rublev e altri contendenti. Le partite si svolgeranno sui campi di Parigi, con i tennisti impegnati in match che potrebbero determinare le qualificazioni ai quarti di finale.

Pronostici Roland Garros per le gare di domenica: l’analisi tecnica, lo stato di forma e i possibili scenari dei match di Zverev, Rublev e Ruud a Parigi. Dire che il Roland Garros sia andato diversamente da come tutti si aspettavano sarebbe estremamente riduttivo. La verità, infatti, è che ogni pronostico è stato letteralmente ribaltato e che nessuno mai si sarebbe aspettato di vedere uscire tanto presto né Jannik Sinner, né Novak Djokovic. A questo punto, con i due principali “indiziati” già fuori dai giochi, è assodato che a vincere sarà qualcuno che campione Slam non lo è mai stato. E la domanda non può che essere una: chi? (AnsaFoto) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Roland Garros, Zverev e Ruud guidano la corsa ai quarti: i pronostici di domenica 31 maggio

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