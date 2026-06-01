Roland Garros 2026 Cobolli vola ai quarti di finale | Match difficile e non deve dirsi mai chiuso

Il tennista italiano ha raggiunto i quarti di finale a Roland Garros 2026 dopo aver battuto negli ottavi un avversario americano in quattro set. La partita si è conclusa con i punteggi di 6-2, 6-3, 6-7 (3), 7-6 (5). Il giocatore ha commentato che il match è stato difficile e che non bisogna mai dare per scontato il risultato. La sfida successiva si terrà nei quarti di finale dello Slam parigino.

Parigi, 1 giugno 2026 – Flavio Cobolli vola ai quarti di finale del Roland Garros 2026. Oggi, lunedì 1 giugno, il tennista azzurro ha battuto l’americano Zachary Svajda negli ottavi di finale dello Slam di Parigi, imponendosi in quattro set con il punteggio di 6-2, 6-3, 6-7 (3), 7-6 (5). Cobolli raggiunge così per la prima volta in carriera i quarti al Roland Garros, dove troverà il vincente della sfida tra Felix Auger-Aliassime e Alejandro Tabilo. (Fonte Adnkronos) Le parole di Flavio Cobolli – Fonte SuperTennisTv (supertennis.tv). “Oggi ho imparato che un match non può mai dirsi chiuso, me la sono quasi fatta addosso! Sono felice, ma ancora sono e adesso dovrò riposarmi un po’”, ha esordito Cobolli intervistato a fine match da Caroline Garcia. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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Roland Garros: Cobolli vola ai quarti del torneo superando Svajda 6-2 6-3 6-7 7-6 in un match inteso

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