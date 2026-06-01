Flavio Cobolli ha superato il turno agli ottavi di finale del Roland Garros 2026, sconfiggendo Svadja in quattro set con i punteggi di 6-2, 6-3, 6-7 e 7-6. La partita si è conclusa questa sera sui campi in terra battuta di Parigi. Ora l’azzurro giocherà i quarti di finale contro un avversario ancora da definire. Nel torneo maschile, in precedenza, Svadja aveva eliminato un altro giocatore in quattro set.

Roma, 1 giugno 2026 – Missione compiuta per Flavio Cobolli. L’azzurro batte Svadja in 4 set con il punteggio di 6-2,6-3,6-7,7-6 e vola ai quarti del Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Bois de Boulogne di Parigi. L'azzurro si impone in tre ore e 19 minuti e si prepara ad affrontare mercoledì il vincente tra Felix Auger-Aliassime (6 Atp) e Alejandro Tabilo (36 Atp). Per il 24enne, che ha perso il suo primo set in questo torneo e dopo un ottimo inizio di partita ha faticato forse più di quanto ci si aspettasse, si tratta del secondo quarto di finale in carriera in uno Slam dopo Wimbledon dello scorso anno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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© Sport.quotidiano.net - Cobolli soffre, ma vola ai quarti di finale al Roland Garros 2026. Svadja ko in 4 set, ora Berrettini-Cerundolo

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