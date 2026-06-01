Roland Garros 2026 Berrettini è perfetto con Cerundolo | arrivano i quarti di finale

Notizia in breve

Il 1 giugno 2026, Matteo Berrettini ha raggiunto i quarti di finale del torneo di Roland Garros. Ha battuto in tre set il giocatore argentino Cerundolo, chiudendo con il punteggio di 6-4, 6-3, 6-2. La partita si è svolta sulla terra battuta di Parigi, con Berrettini che ha conquistato il passaggio del turno. La sfida è stata disputata nel rispetto dei regolamenti del torneo.