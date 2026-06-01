Roland Garros 2026 Berrettini è perfetto con Cerundolo | arrivano i quarti di finale
Il 1 giugno 2026, Matteo Berrettini ha raggiunto i quarti di finale del torneo di Roland Garros. Ha battuto in tre set il giocatore argentino Cerundolo, chiudendo con il punteggio di 6-4, 6-3, 6-2. La partita si è svolta sulla terra battuta di Parigi, con Berrettini che ha conquistato il passaggio del turno. La sfida è stata disputata nel rispetto dei regolamenti del torneo.
Parigi, 1 giugno 2026 – Matteo Berrettini vola ai quarti del Roland Garros 2026. Oggi, lunedì 1 giugno, il tennista azzurro ha battuto l’argentino Juan Manuel Cerundolo, ‘responsabile’ dell’eliminazione di Jannik Sinner, negli ottavi di finale dello Slam di Parigi, imponendosi in tre set con il punteggio di 6-3, 7-6 (7-2), 7-6 (8-6) in 2h36?. Berrettini torna così ai quarti di finale del Roland Garros per la seconda volta in carriera, a 5 anni dall’ultima apparizione nel torneo sulla terra rossa francese. Il romano gioca un match perfetto nei momenti chiave. Un break è sufficiente per ipotecare il primo set, mentre il secondo arriva al tie-break senza scossoni nei turni di servizio. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
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