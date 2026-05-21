Elezioni amministrative 24-25 maggio 2026 i candidati più famosi da Massimo Lovati a Rocco Casalino
Si avvicinano le elezioni amministrative previste per il 24 e il 25 maggio 2026, con diversi candidati che si sono fatti conoscere nel panorama politico e mediatico. Tra questi figurano Rocco Casalino, noto come portavoce di figure pubbliche, l’avvocato Massimo Lovati e Massimiliano Minnocci, conosciuto anche come Er Brasiliano. Questi nomi attirano attenzione per la loro presenza nelle liste in corsa e per il loro coinvolgimento in vari settori pubblici e privati. La campagna elettorale si sta intensificando in vista delle votazioni.
Rocco Casalino, l’avvocato Massimo Lovati e Massimiliano Minnocci, detto Er Brasiliano, tra i candidati alle elezioni amministrative del 24-25 maggio 2026. 🔗 Leggi su Virgilio.it
Elezioni amministrative 2026, confronto tra i candidati a sindaco
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