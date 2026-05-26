Ceglie Messapica | il Movimento 5 Stelle e Rocco Casalino sorprendono
A Ceglie Messapica, il Movimento 5 Stelle ha ottenuto un risultato significativo nel campo largo, con Rocco Casalino che ha ottenuto un buon risultato. La presenza del partito e del candidato ha attirato l’attenzione, contribuendo a un risultato che ha sorpreso gli osservatori. L’analisi e i commenti sui risultati sono stati diffusi nelle ultime ore. Il risultato si inserisce in un quadro di crescita del Movimento 5 Stelle in questa fase elettorale.
Ceglie Messapica: il Movimento 5 Stelle si afferma nel campo largo, ottimo risultato per Rocco Casalino L’analisi e il commento . A Ceglie Messapica ha vinto il centrodestra, come era ampiamente prevedibile, considerando che la città è amministrata da una giunta di questo schieramento da 16 anni e che quell’area politica è storicamente molto radicata sul territorio. Ma il dato politico che considero più significativo riguarda il risultato del Movimento 5 Stelle che, presentatosi per la prima volta a Ceglie, è risultato la lista più votata del campo largo con il 10.67%. «Sul piano personale, essere il secondo candidato più votato della lista rappresenta per me un risultato straordinario. 🔗 Leggi su Novella2000.it
L'ex portavoce Movimento 5 Stelle vive il suo momento d'oro con il compagno Alejandro
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