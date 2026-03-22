L’allenatore di una squadra di calcio ha dichiarato a Sky di essere stato «distrutto dal piacere» e ha commentato che ci sono state molte occasioni in cui si sarebbe potuto vincere la partita. Ha aggiunto che, se la squadra avesse ottenuto la vittoria, sarebbe stata meritatamente conquistata. La discussione si è concentrata sulle varie opportunità mancate durante la gara.

Spalletti a Sky: «Distrutti dal piacere, ci sono state tante situazioni in cui si poteva vincere la partita». Le dichiarazioni dell’allenatore della Juve. Spalletti è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la sfida Juve-Sassuolo. Le sue dichiarazioni. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO ANALISI – « Dovevamo cercare di più gli esterni? Sono caratteristiche del sistema tattico, quando giochi a quattro tieni le due punte larghe e la fai girare bene in questo accerchiamento lo trovi libero per fare l’uno contro uno e siccome i nostri sono bravi a farlo chiedevo sempre di andare su Yildiz e Conceicao. Quando sviluppi su questo perimetro contro la squadra avversaria che affolla la zona centrale, se la perdi al limite non la recuperi più, se invece la perdi sullo spigolo la puoi riprendere e togliergli iniziativa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Spalletti a Sky: «Distrutti dal piacere, ci sono state tante situazioni in cui si poteva vincere la partita. Se avessimo vinto sarebbe stato meritato»

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