BTS il ritorno live davanti a oltre 100 mila fan | RM si infortuna ma si esibisce seduto

I BTS tornano live a Seoul con il "The Comeback Live: Arirang" trasmesso in diretta su Netflix: un concerto evento davanti a oltre 100mila fan. La scaletta completa e il video di Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V e Jung Kook che ballano attorno a RM, infortunato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Ritorno sulle scene da record per i BTS, la boy band che ha esportato il k-pop in tutto il mondo, diventando alfiere del soft power sudcoreano. Arirang, l’ultimo album, ha venduto 3,98 milioni di copie nel primo giorno, stando a quanto riferisce l'etichetta del gru x.com