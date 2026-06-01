Una turista francese scomparsa nel comune di Forio, sull'isola di Ischia, è stata rintracciata e portata in salvo dai Carabinieri. La scomparsa aveva generato preoccupazione tra residenti e visitatori, ma ora si ha conferma del suo ritrovamento. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità del ritrovamento o sul suo stato di salute. La notizia è stata comunicata ufficialmente dalle forze dell'ordine.

Sospiro di sollievo a Ischia: rintracciata e tratta in salvo dai Carabinieri la turista francese che era scomparsa nel comune di Forio. Si è conclusa nel migliore dei modi la vicenda della donna transalpina di cui non si avevano più notizie da alcune ore sul territorio isolano. La splendida isola di Ischia è stata teatro di un’intensa operazione di ricerca che ha tenuto con il fiato sospeso sia la comunità locale sia i numerosi visitatori presenti in questa frazione di inizio estate. La donna, una cinquantenne originaria della Francia che si trovava sul posto per un periodo di vacanza, si era allontanata facendo perdere completamente le proprie tracce nel perimetro comunale di Forio, uno dei centri più frequentati dell’intero arcipelago flegreo. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Ischia: rintracciata la turista francese scomparsa a Forio dopo ore di grande apprensione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Immacolata Panico scomparsa a Napoli: ore di apprensione per la 22enne di Pomigliano d’ArcoUna ragazza di 22 anni proveniente da Pomigliano d’Arco è scomparsa domenica mattina a Napoli.

Forio d’Ischia, truffa a un’anziana: arrestati due giovaniDue giovani sono stati arrestati dai Carabinieri a Forio d’Ischia con l’accusa di aver truffato un’anziana fingendosi un parente.

Ritrovata turista francese, si erano perse le sue tracce a Forio d'IschiaNel primo pomeriggio di ieri, su disposizione del prefetto di Napoli, Michele di Bari, il Centro coordinamento soccorsi ha seguito le ricerche di una turista di nazionalità francese, che si trovava in ... ansa.it

Ischia, turista scompare per alcune ore a Montecorvo: aveva avuto un incidenteNel primo pomeriggio della giornata di oggi, su disposizione del Prefetto di Napoli, Michele di Bari, il Centro coordinamento soccorsi ha seguito le ... msn.com