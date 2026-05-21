Forio d’Ischia truffa a un’anziana | arrestati due giovani

Due giovani sono stati arrestati dai Carabinieri a Forio d’Ischia con l’accusa di aver truffato un’anziana fingendosi un parente. La vicenda si è conclusa con il recupero di 7.000 euro, che sono stati restituiti alla vittima. La truffa si è verificata recentemente e ha coinvolto una donna anziana che ha creduto alle false informazioni fornite dai truffatori. Le forze dell’ordine hanno confermato gli arresti e il sequestro del denaro.

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Forio d’Ischia, truffa del finto parente a un’anziana: arrestati due giovani dai Carabinieri e restituiti 7mila euro. Forio d’Ischia. Colpo agli anziani sventato dai Carabinieri. Ancora una truffa ai danni di un’anziana, ma questa volta l’intervento tempestivo dei Carabinieri della Compagnia di Ischia ha permesso di fermare i responsabili. A Forio d’Ischia, nel primo pomeriggio, una donna di 87 anni consegna i propri risparmi, circa 7mila euro, a un giovane dopo aver creduto alla classica storia del finto nipote in difficoltà. Un raggiro che si consuma in pochi minuti, facendo leva sull’emotività della vittima. A diffondere la notizia il Comando Provinciale Carabinieri di Napoli. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Forio d’Ischia, truffa a un’anziana: arrestati due giovani ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Truffa del “finto poliziotto” a un’anziana: arrestati due casertani in trasferta Gemona, arrestati due 23enni: truffa da 45mila euro a un’anziana? Cosa scoprirai Come hanno fatto i truffatori a convincere l'anziana a consegnare tutto? Quale finta emergenza hanno usato al telefono per scatenare...