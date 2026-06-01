Ritorno al Passato | Juventus vs Standard Liegi il Test Estivo che Rinnova una Rivalità del 1982

La Juventus ha affrontato lo Standard Liegi in un test estivo, giocando una partita di circa 90 minuti allo stadio Sclessin. La sfida ha richiamato i ricordi della finale di Coppa delle Coppe del 1982, quando le due squadre si affrontarono in Belgio. La partita si è conclusa con un risultato che ha riacceso le memorie di quella finale, portando i tifosi a rivivere un capitolo passato della loro rivalità.

Un viaggio breve e intenso. Un volo verso il Belgio, una notte allo Sclessin, e all’improvviso il 1982 torna vicino. Juventus e Standard Liegi si ritrovano per un’ amichevole che sa di prova vera, di stagioni nuove e memorie che non ingialliscono. C’è un certo brivido nelle cose che ritornano. Vedi il calendario, leggi Juventus–Standard Liegi, e la mente corre a quando i capelli erano più scuri e gli stadi fumavano nebbia e cori. È passato tanto. L’ultimo incrocio ufficiale risale al 1982, in Coppa dei Campioni. Non servono troppi dettagli per capire che certe partite non smettono di parlarsi, anche quando tacciono per quarant’anni. Oggi il contesto è diverso. 🔗 Leggi su Serieanews.com

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