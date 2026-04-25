Ritorno al passato la Juventus punta il suo ex difensore | di nuovo bianconero dopo 5 anni

La Juventus ha annunciato il ritorno di un ex difensore, dopo cinque anni di assenza. La società ha confermato che il calciatore, già parte del club in passato, tornerà in rosa a breve. La trattativa si è conclusa con successo e il giocatore ha firmato un contratto che lo legherà nuovamente alla squadra. Questa operazione segna un ritorno inaspettato per alcuni, ma rappresenta una scelta strategica per il club.

di Alessio Lento Un ritorno che potrebbe sembrare incredibile, ma non tanto per il valore del giocatore, quanto per i tempi e le circostanze. La Juventus starebbe tornando a guardare con interesse a Radu Dragusin, difensore che è cresciuto nel settore giovanile bianconero. Dopo una serie di prestiti e un lungo percorso che lo ha visto passare prima al Genoa e poi al Tottenham, la possibilità che il giocatore torni a Torino si sta facendo sempre più concreta. E questa volta, il ritorno potrebbe essere a cifre decisamente più basse rispetto ai 25 milioni di euro richiesti dagli Spurs nel gennaio scorso: lo riporta il giornalista Mirko Di Natale su X.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ritorno al passato, la Juventus punta il suo ex difensore: di nuovo bianconero dopo 5 anni CALCIOMERCATO di ESPERIENZA o AZZARDO Ecco come cambia il Monaco per la CHAMPIONS! Notizie correlate Leggi anche: Roma-Juventus, Spalletti sfida il suo passato: il tecnico bianconero pronto per il ritorno all’Olimpico Juventus Under 17, Giaretta firma il suo primo contratto da professionista. Prosegue la crescita dell’estremo difensore in bianconeroKostov Juve: nome nuovo per il centrocampo bianconero, ma c’è la concorrenza di due rivali. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Fusione ancora contestata: Mazza (CMG) avverte sui rischi di ritorno al passato; Smartphone, ritorno al passato? Nel 2027 tornano le batterie rimovibili, ma...; Napoli, allarme acqua pubblica. De Magistris: Ritorno al passato - Napoli Village - Quotidiano; Verona-Milan, ritorno al passato: le sfide storiche al Bentegodi. Juventus, ritorno al passato per Douglas Luiz: prestito secco all'Aston Villa. I dettagliRitorno al passato per Douglas Luiz, per i prossimi sei mesi. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW il centrocampista di proprietà della Juventus, che era passato al Nottingham Forest la ... m.tuttomercatoweb.com Il bresciano protagonista agli assoluti. Lamberti, il ritorno al passato fa bene: record italiano e pass per gli EuropeiIl risultato che non ti aspetti arriva dalle braccia del bresciano e doppio figlio d’arte Michele Lamberti. Agli Assoluti ... sport.quotidiano.net L'assessore regionale all'Ambiente traccia la rotta: sì al ritorno delle Province per supportare i Comuni e avanti con il piano per Barcola. Sui rapporti nel centrodestra: «Con Fedriga stima totale, ma Fratelli d'Italia oggi pesa molto di più» - facebook.com facebook Il ritorno del Casio A159WE-1, tra stile vintage e batteria infinita x.com