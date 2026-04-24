Napoli stretta sulla movida | nuove regole e orari per Piazza San Domenico

Il sindaco ha firmato un'ordinanza che limita l’attività notturna in Piazza San Domenico Maggiore fino al 24 agosto. Sono stati stabiliti orari più restrittivi, con il divieto di svolgere eventi notturni e di vendere bevande da asporto dopo le 22:30. La misura riguarda specificamente questa zona e mira a regolamentare la movida nei prossimi giorni.

Ordinanza del sindaco Manfredi valida fino al 24 agosto: limiti agli orari, stop agli eventi notturni e divieto di asporto dopo le 22:30 a Piazza San Domenico Maggiore. Arriva una stretta sulla movida nel centro storico di Napoli. Il sindaco Gaetano Manfredi ha firmato un’ordinanza che introduce nuove restrizioni nell’area di Piazza San Domenico Maggiore e nelle zone limitrofe. Il provvedimento sarà in vigore per quattro mesi, dal 24 aprile al 24 agosto 2026, con l’obiettivo di tutelare il diritto al riposo dei residenti, anche alla luce delle recenti sentenze del Tribunale Civile. Alla base della decisione ci sono i rilievi fonometrici effettuati dall’Arpac, che hanno evidenziato il superamento dei limiti di rumore nelle ore notturne.🔗 Leggi su 2anews.it

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