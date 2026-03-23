Niente birre e alcolici dopo mezzanotte Così Montesacro detta la stretta sulla movida

Il consiglio del municipio III ha approvato i documenti per inserire Città Giardino nel regolamento di polizia urbana e per la revisione degli orari di somministrazione delle bevande alcoliche Bilanciare le esigenze dei residenti con quelle degli imprenditori, di chi ha investito nei locali che animano la movida di Montesacro e di chi vuole semplicemente divertirsi. È questo lo scopo del documento approvato dal parlamentino di piazza Sempione che chiede al Campidoglio di inserire l’area di Città Giardino nel Regolamento di Polizia Urbana, prevedendo anche la revisione degli orari di somministrazione delle bevande alcoliche. Già perché il... 🔗 Leggi su Romatoday.it

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