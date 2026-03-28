Ultimissime Inter LIVE | Bastoni accetta la proposta del Barcellona? Intanto si insiste per Koné della Roma

Nelle ultime ore si parla di un possibile trasferimento di Bastoni al Barcellona, con il difensore che avrebbe accettato la proposta del club spagnolo. Contestualmente, si continua a seguire con attenzione la situazione di Koné, giocatore della Roma, su cui ci sono interessi da parte di altri club. Le notizie vengono aggiornate in tempo reale attraverso le fonti ufficiali e le indiscrezioni di mercato.

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Ultimissime Inter Live di SABATO 28 MARZO. Mercato Inter, dalla Spagna sono sicuro: Bastoni ha accettato l’offerta del Barcellona! Ecco tutti i dettagli Mercato Inter, dalla Spagna arriva l’indiscrezione: Bastoni ha detto sì al Barcellona. Ma non mancano gli ostacoli. Mercato Inter, la Roma ha bisogno di fare cassa e i nerazzurri pensano al colpaccio: Koné il primo obiettivo. 🔗 Leggi su Internews24.com

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FcInterNews.it. . Appuntamento alle 19 con il Salotto di FcInterNews. Le ultimissime alla vigilia di Italia-Irlanda del Nord, semifinale playoff dei Mondiali. Spazio anche ai rumors attorno al futuro di Alessandro Bastoni che arrivano non solo dalla Spagna. - facebook.com facebook

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