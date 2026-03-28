Ultimissime Inter LIVE | Zanetti conferma Chivu Bastoni accetta la proposta del Barcellona? Intanto si insiste per Koné della Roma

Nelle ultime ore si sono susseguite diverse notizie riguardanti il mercato dell'Inter. Il tecnico ha confermato la presenza di un giocatore in rosa, mentre un altro difensore ha accettato l’offerta di un club spagnolo. Contestualmente, si continua a spingere per l’acquisto di un centrocampista della Roma. Queste novità sono state aggiornate in tempo reale dalla redazione di Inter News 24.

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Ultimissime Inter Live di SABATO 28 MARZO. Zanetti blinda Chivu: «Andremo avanti con lui a lungo, da qui a fine stagione abbiamo due obiettivi chiari». Zanetti, vice presidente dell’Inter, ha confermato la piena fiducia in Chivu indicando in scudetto e Coppa Italia gli obiettivi stagionali Mercato Inter, dalla Spagna sono sicuro: Bastoni ha accettato l’offerta del Barcellona! Ecco tutti i dettagli Mercato Inter, dalla Spagna arriva l’indiscrezione: Bastoni ha detto sì al Barcellona. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ultimissime Inter LIVE: Zanetti conferma Chivu, Bastoni accetta la proposta del Barcellona? Intanto si insiste per Koné della Roma Articoli correlati Ultimissime Inter LIVE: Bastoni accetta la proposta del Barcellona? Intanto si insiste per Koné della Romadi Redazione Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Ultimissime Inter LIVE: Il Barcellona insiste per Bastoni. Ecco gli “unici” nerazzurri incedibiliMercato Inter, Oaktree vuole ringiovanire la rosa nerazzurra: ma attenzione al colpo “mediatico”. Aggiornamenti e notizie su Ultimissime Inter Temi più discussi: Calciomercato Inter LIVE | Il piano per l’ingaggio di Vicario Calhanoglu saluta in estate? Ecco il suo sostituto; Rivivi la diretta! Verso FIORENTINA-INTER, le ULTIME su BASTONI e LAUTI, l'ALL-IN su VICARIO e la...; Ultimissime Inter LIVE | Per la Fiorentina torna in campo Calhanoglu? Intanto Lautaro parla del suo futuro. Inter, Zanetti: Non facciamo scelte, puntiamo a tutte le competizioni. Feyenoord? L'abbiamo visto col MilanDopo il sorteggio UEFA, grazie al quale l`Inter affronterà il Feyenoord agli ottavi di finale di Champions League, il vicepresidente nerazzurro, Javier Zanetti ha. calciomercato.com Inter, Nico Paz a Milano da Zanetti: il retroscena dell’incontro che scatena la fantasia dei tifosiNico Paz al ristorante di Zanetti: l'incontro col vicepresidente dell'Inter alimenta i sogni dei tifosi. Marotta prepara l'assalto al gioiello del Como? sport.virgilio.it FcInterNews.it. . Appuntamento alle 19 con il Salotto di FcInterNews. Le ultimissime alla vigilia di Italia-Irlanda del Nord, semifinale playoff dei Mondiali. Spazio anche ai rumors attorno al futuro di Alessandro Bastoni che arrivano non solo dalla Spagna. - facebook.com facebook Fiorentina-Inter, Roma-Lecce, Bologna-Lazio e tennis: le ultimissime x.com