Rissa all' alba tra due gruppi giovane umbro in ospedale

Una rissa tra due gruppi si è verificata poco prima dell'alba di domenica 31 maggio in un'area verde tra via Mazzini e via D’Azeglio, sul lungomare di Civitanova Marche. Un giovane umbro è stato ferito durante l'evento e trasportato in ospedale. Non sono stati forniti dettagli sulle cause o sul numero di persone coinvolte.

Un giovane umbro è rimasto ferito in una rissa. È successo al lungomare di Civitanova Marche poco prima dell'alba di domenica 31 maggio, in un'area verde tra via Mazzini e via D’Azeglio. Secondo quanto ricostruito dai quotidiani locali due gruppi di giovani sono venuti alle mani. Sul posto sono. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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