Scoppia una rissa tra due gruppi in un parcheggio a Pavia e viene accoltellato | 25enne muore in ospedale

Da fanpage.it 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Pavia, due gruppi si sono affrontati in un parcheggio vicino al centro cittadino, portando a una rissa che ha coinvolto anche un giovane di 25 anni. Durante il confronto, il ragazzo è stato ferito con una coltellata al collo e trasportato in ospedale, dove è deceduto poco dopo. La polizia sta indagando sull’accaduto e sulle circostanze che hanno portato allo scontro.

Un 25enne è morto in ospedale a Pavia per una coltellata al collo. Il ragazzo sarebbe rimasto coinvolto in una rissa scoppiata in un parcheggio vicino al centro cittadino.🔗 Leggi su Fanpage.it

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