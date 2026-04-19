Scoppia una rissa tra due gruppi in un parcheggio a Pavia e viene accoltellato | 25enne muore in ospedale

A Pavia, due gruppi si sono affrontati in un parcheggio vicino al centro cittadino, portando a una rissa che ha coinvolto anche un giovane di 25 anni. Durante il confronto, il ragazzo è stato ferito con una coltellata al collo e trasportato in ospedale, dove è deceduto poco dopo. La polizia sta indagando sull’accaduto e sulle circostanze che hanno portato allo scontro.

Un 25enne è morto in ospedale a Pavia per una coltellata al collo. Il ragazzo sarebbe rimasto coinvolto in una rissa scoppiata in un parcheggio vicino al centro cittadino.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Pavia, accoltellato al collo alle 3 di notte nel parcheggio: muore 25ennePavia, 19 aprile 2026 – Accoltellato di notte nel parcheggio, è morto in ospedale. Leggi anche: Rissa tra due gruppi: un giovane finisce in ospedale Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Dai social alla strada, scoppia una rissa per gelosia fra sei donne alla Zisa: intervengono i carabinieri; Genoa-Sassuolo, rissa nel tunnel: espulsi nell’intervallo Berardi e Ellertsson; Dalle parole alle mani: scoppia la rissa a Bellinzona; Palermo, rissa tra donne per gelosia: scoppia il caos in strada a Settecannoli. Scoppia una rissa tra due gruppi in un parcheggio a Pavia e viene accoltellato: 25enne muore in ospedaleUn 25enne è morto in ospedale a Pavia per una coltellata al collo. Il ragazzo sarebbe rimasto coinvolto in una rissa scoppiata in un parcheggio vicino al centro cittadino. fanpage.it Parcheggio conteso, scoppia la rissa tra anziani: uno finisce in ospedaleMomenti di tensione ieri mattina lungo il Viale della Vittoria, ad Agrigento, dove una banale disputa per un posto auto si è trasformata in un violento scontro fisico tra due pensionati. Protagonisti ... scrivolibero.it Dl Sicurezza, incentivi ad avvocati per rimpatri: scoppia polemica - facebook.com facebook Dl Sicurezza, incentivi ad avvocati per rimpatri: scoppia polemica x.com