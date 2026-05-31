Civitanova rissa all’alba sul lungomare | ferito un giovane umbro

All’alba sul lungomare di Civitanova, due gruppi di giovani sono entrati in lite, sfociata in una rissa. Durante gli scontri, un giovane umbro è stato ferito. I responsabili della colluttazione sono scappati prima dell’arrivo dei soccorsi. La polizia ha avviato le indagini per identificare i partecipanti e ricostruire la dinamica dell’accaduto. Nessun dettaglio sui motivi dello scontro è stato ancora reso noto.

? Domande chiave Come è degenerata la lite tra i gruppi di giovani?. Chi sono i responsabili che sono fuggiti prima dei soccorsi?. Quali video aiuteranno a identificare chi ha colpito il ragazzo?. Perché la sicurezza del lungomare Sud è stata così compromessa?.? In Breve Scontro avvenuto domenica mattina intorno alle ore 6 sul lungomare Sud.. Polizia e 118 analizzano filmati di videosorveglianza e video dei testimoni.. Indagini in corso per identificare i partecipanti fuggiti prima dell'arrivo dei soccorsi.. Altre persone coinvolte hanno ricevuto medicazioni sul posto senza necessità di ospedale.. Ferito un giovane umbro sul lungomare Sud di Civitanova dopo una rissa all’alba di domenica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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