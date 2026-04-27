Risveglio con rissa in piazza Addis Abeba ferito alla testa un uomo

Nella mattina di oggi, in piazza Addis Abeba, si è verificata una rissa che ha coinvolto diverse persone. Durante l’alterco, un uomo è stato colpito alla testa e ha riportato ferite. La piazza, già teatro di episodi simili in passato, ha visto nuovamente scene di tensione tra gruppi di rider e senza dimora. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine.

Nuova rissa in piazza Addis Abeba, già scenario nel recente passato di liti tra rider e di parapiglia tra senza dimora. Nella mattinata di oggi, lunedì 27 aprile, due gruppi di persone si sono picchiati in piazza davanti ai passanti. Una violenza andata in scena tra le 7:30 e le 8:30 del mattino.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Piazza Addis Abeba un ring fuori controlloRisse, scippi e bivacchi: in piazza Addis Abeba, nel cuore del quartiere Africano, è il Far West. Piazza Addis Abeba: risse e degrado allertano prefettoLa piazza Addis Abeba, cuore pulsante del quartiere Africano a Roma, si è trasformata in un punto critico di tensione sociale dove risse violente e... Panoramica sull’argomento Quartiere Africano, piazza Addis Abeba un ring fuori controlloRisse, scippi e bivacchi: in piazza Addis Abeba, nel cuore del quartiere Africano, è il Far West. A minarne la vivibilità sono i gruppi di stranieri che ogni sera si accampano lì, costringendo i ... iltempo.it La piazza delle risse. L'emergenza del quartiere Africano finisce sul tavolo di prefetto e questorePiazza Addis Abeba, cuore del quartiere Africano, da settimane è diventata scenario di risse continue. Rider che si picchiano tra loro a un'estremità della piazza. Senza dimora e altre persone ... romatoday.it