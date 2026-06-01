rissa a reggio emilia due giovani stranieri in ospedale

Due giovani stranieri sono rimasti feriti e trasportati in ospedale dopo una rissa che si è verificata in viale Piave, nel centro di Reggio Emilia, intorno alle 22. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e le forze dell’ordine. L’episodio è avvenuto vicino alla zona della stazione storica della città, coinvolgendo più persone in un diverbio che ha richiesto l’intervento delle autorità. La polizia sta indagando sugli eventi.

Reggio Emilia, 1 giugno 2026 - Nuova rissa con feriti in centro a Reggio, stavolta in viale Piave, non distante dalla zona della stazione storica cittadina, dove verso le 22 si è verificato l’ennesimo diverbio che ha costretto all’intervento i soccorsi sanitari insieme alle forze dell’ordine. Dopo un violento parapiglia, sono stati chiamati ambulanza e personale medico per soccorrere due giovani, entrambi di origine straniera, rimasti feriti sul posto. Uno di loro, di 19 anni di età, ha riportato le conseguenze più serie, con ferite giudicate di media gravità, mentre l’altro, di 22 anni, se l’è cavata con lesioni apparse più lievi. Dopo le... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Aggredito da giovani ubriachi, muore davanti al figlio di 11 anni

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