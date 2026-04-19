Reggio Emilia rissa al parco in pieno centro con coltelli e spranghe 7 giovani feriti La rabbia del sindaco | Servono più uomini per la sicurezza

Nella notte tra il 18 e il 19 aprile, nel Parco del Popolo in pieno centro a Reggio Emilia, si è verificata una colluttazione violenta tra un gruppo di giovani. L’episodio si è sviluppato poco dopo le 2, coinvolgendo persone che si sono affrontate con coltelli e spranghe. Durante la rissa, sette giovani sono rimasti feriti. Il sindaco ha commentato la situazione sottolineando la necessità di aumentare il numero di agenti di polizia presenti in zona.

Reggio Emilia, 19 aprile 2026 - Una violenta rissa è esplosa poco dopo le 2 di stanotte nel Parco del Popolo in pieno centro, tra il teatro Valli e le due piazze Martiri del 7 Luglio e della Vittoria. Ad affrontarsi due gruppi contrapposti di giovani che avrebbero impugnato coltelli e spranghe. Una ventina le persone coinvolte tra i 19 e i 23 anni. Sette feriti, un giovane in prognosi riservata. Sono rimaste ferite complessivamente sette persone, tra cui un ragazzo che è in prognosi riservata ma non risulterebbe essere in pericolo di vita. Sul posto sono arrivate cinque ambulanze oltre alle pattuglie di carabinieri e alle Volanti della polizia di Stato.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Reggio Emilia, rissa al parco in pieno centro con coltelli e spranghe, 7 giovani feriti. La rabbia del sindaco: “Servono più uomini per la sicurezza” Notizie correlate Rissa con catene e coltelli in pieno centro: "Serve sicurezza, non interventi isolati"Nuova denuncia dell’associazione I Nostri Borghi: violenza sabato sera tra via Mazzini e via Oberdan, chieste misure urgenti al questore Dopo il... Reggio Emilia, caos notturno al Teatro Valli: 5 giovani feriti in rissaCinque giovani sono finiti sotto le cure dei medici dopo uno scontro violento avvenuto nelle vicinanze del Teatro Valli a Reggio Emilia durante la... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Reggio, segnalata un’altra rissa nella zona del teatro Valli: indaga la Questura; Calcio giovanile: rissa tra Allievi, 8 giornate a due giocatori del Luzzara; Rissa a Bologna, scontro tra due gruppi in centro: video; Un’altra rissa in centro storico: davanti al teatro Valli spuntano bastoni e bottiglie. Reggio Emilia, rissa al parco in pieno centro con coltelli e spranghe, 7 giovani feriti. La rabbia del sindaco: Servono più uomini per la sicurezzaUna decina le persone coinvolte tra i 19 e i 23 anni, un ragazzo è in prognosi riservata. Massari: Chiederò alla Prefettura la convocazione straordinaria del comitato per l’ordine pubblico ... msn.com Reggio Emilia, rissa davanti al teatro Valli la sera di NataleReggio Emilia, 26 dicembre 2025 – Una rissa, l’ennesima, in centro storico a Reggio. Si è verificata nella tarda serata del giorno di Natale nei pressi del teatro Valli, nel cuore della città, dove si ... ilrestodelcarlino.it È il giorno della Finale: in palio la Del Monte® Supercoppa A3 Tutto pronto al PalaBigi per l’ultimo atto: da una parte la Conad Reggio Emilia, fresca di promozione in A2, dall’altra la Domotek Reggio Calabria, già vincitrice della Coppa Italia e a caccia della - facebook.com facebook Francesco Guccini in mostra a Reggio Emilia e gli altri eventi da non perdere x.com