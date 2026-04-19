Nella notte a Reggio Emilia, cinque giovani sono rimasti feriti e hanno richiesto assistenza medica dopo una rissa scoppiata nei pressi del Teatro Valli. L'evento ha provocato scompiglio e ha attirato l'attenzione delle forze dell'ordine, intervenute sul posto per contenere la situazione. Sono in corso indagini per chiarire le dinamiche dell'accaduto e identificare eventuali responsabili.

Cinque giovani sono finiti sotto le cure dei medici dopo uno scontro violento avvenuto nelle vicinanze del Teatro Valli a Reggio Emilia durante la notte. Il tumulto, scatenatosi intorno alle ore 2:00, ha coinvolto un gruppo di ragazzi che si trovava presso il Parco del Popolo e un altro nucleo di persone che stava rientrando verso casa dopo aver partecipato al festival Viny nel centro storico della città. Il bilancio sanitario dell’accaduto vede coinvolti cinque ragazzi, tutti di età compresa tra i 19 e i 23 anni, che hanno ricevuto codici di media entità una volta giunti in ospedale. Parallelamente, altre due persone, rispettivamente di 20 e 21 anni, hanno richiesto l’intervento dei soccorsi per precauzione, sebbene non abbiano manifestato la necessità di cure immediate.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Reggio Emilia, caos notturno al Teatro Valli: 5 giovani feriti in rissa

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