Napoli rissa a Porta Capuana | accoltellato un 29enne è gravissimo
A Porta Capuana a Napoli si è verificata una rissa tra alcuni extracomunitari, durante la quale un uomo di 29 anni, originario del Burkina Faso, è stato accoltellato. La vittima si trova in condizioni gravissime. La polizia è intervenuta sul posto per gestire la situazione e avviare le indagini. Nessun dettaglio sui motivi dell’alterco o sull’identità delle persone coinvolte.
Rissa a Porta Capuana con il coinvolgimento di un gruppetto di extracomunitari e il ferimento di un 29enne originario del Burkina Faso. Nel tumulto dei tafferugli non è chiaro se più di un individuo coinvolto nella rissa abbia utilizzato oggetti contundenti, cocci di bottiglie o coltelli per colpire l'uomo ferito al torace. Lo straniero è stato trasportato, intorno alle 18.00, in codice rosso all' ospedale Vecchio Pellegrini dove è assistito al pronto soccorso. Il feritore asserragliato in un bar delle Torri Aragonesi, rischiando il linciaggio.🔗 Leggi su Ilmattino.it
Notizie correlate
Porta Capuana, fermato con 13 dosi di crack: arrestato 29enneTorre Annunziata, Banco alimentare e sostegno alle famiglie con disagio economico.
Napoli Porta Capuana, controlli interforze: identificate oltre 100 personeMaxi controllo della Questura di Napoli a Porta Capuana: impegnate Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale Controlli straordinari e...