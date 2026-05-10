Napoli rissa a Porta Capuana | accoltellato un 29enne è gravissimo

A Porta Capuana a Napoli si è verificata una rissa tra alcuni extracomunitari, durante la quale un uomo di 29 anni, originario del Burkina Faso, è stato accoltellato. La vittima si trova in condizioni gravissime. La polizia è intervenuta sul posto per gestire la situazione e avviare le indagini. Nessun dettaglio sui motivi dell’alterco o sull’identità delle persone coinvolte.

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Rissa a Porta Capuana con il coinvolgimento di un gruppetto di extracomunitari e il ferimento di un 29enne originario del Burkina Faso. Nel tumulto dei tafferugli non è chiaro se più di un individuo coinvolto nella rissa abbia utilizzato oggetti contundenti, cocci di bottiglie o coltelli per colpire l'uomo ferito al torace. Lo straniero è stato trasportato, intorno alle 18.00, in codice rosso all' ospedale Vecchio Pellegrini dove è assistito al pronto soccorso. Il feritore asserragliato in un bar delle Torri Aragonesi, rischiando il linciaggio.🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Napoli, rissa a Porta Capuana: accoltellato un 29enne, è gravissimo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Porta Capuana, fermato con 13 dosi di crack: arrestato 29enneTorre Annunziata, Banco alimentare e sostegno alle famiglie con disagio economico. Napoli Porta Capuana, controlli interforze: identificate oltre 100 personeMaxi controllo della Questura di Napoli a Porta Capuana: impegnate Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale Controlli straordinari e...