Napoli presidio fisso in Porta Capuana e Porta Nolana più vigilanza privata davanti ai Mc Donald's

A Napoli sono stati annunciati controlli rafforzati nelle aree di Porta Capuana e Porta Nolana, con la presenza di un presidio fisso e un incremento della vigilanza privata davanti ai punti di ristorazione McDonald's. Durante una riunione del Comitato ordine e sicurezza pubblica in Prefettura, sono state decise misure specifiche per aumentare la sorveglianza nelle zone di piazza Municipio e nelle due porte. I titolari dei locali coinvolti collaboreranno con le forze dell'ordine.

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