Napoli presidio fisso in Porta Capuana e Porta Nolana più vigilanza privata davanti ai Mc Donald's
A Napoli sono stati annunciati controlli rafforzati nelle aree di Porta Capuana e Porta Nolana, con la presenza di un presidio fisso e un incremento della vigilanza privata davanti ai punti di ristorazione McDonald's. Durante una riunione del Comitato ordine e sicurezza pubblica in Prefettura, sono state decise misure specifiche per aumentare la sorveglianza nelle zone di piazza Municipio e nelle due porte. I titolari dei locali coinvolti collaboreranno con le forze dell'ordine.
Riunione del Comitato ordine e sicurezza pubblica in Prefettura a Napoli: disposti maggiori controlli a Porta Nolana e Porta Capuana e in piazza Municipio; coinvolti i titolari dei Mc Donald's: incrementeranno la vigilanza privata.🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie correlate
Napoli, blitz a Porta Nolana contro i mercati illegaliControlli interforze a Porta Nolana e zone limitrofe: sequestrati 16 quintali di merce dai mercati abusivi e ripristinate le aree Nuovo servizio...
Napoli- Porta Nolana: alto impatto per i carabinieri. 129 le persone identificateControlli dei carabinieri a Porta Nolana: 129 persone identificate, veicoli e attività commerciali ispezionate Controlli capillari per i carabinieri...
Si parla di: Napoli, emergenza Porta Capuana:Ci vogliono controlli continui; Porta Capuana tra sangue e droga: i residenti dicono basta.
Dopo l’omicidio del 28enne originario del Burkina Faso a Porta Capuana, la Polizia di Stato ha disposto un presidio fisso e maggiori controlli nell’area. Il sindaco Gaetano Manfredi ha parlato di punti critici in città, annunciando un confronto con il prefetto per facebook
Napoli, presidio fisso in Porta Capuana e Porta Nolana, più vigilanza privata davanti ai Mc Donald’sRiunione del Comitato ordine e sicurezza pubblica in Prefettura a Napoli: disposti maggiori controlli a Porta Nolana e Porta Capuana e in piazza Municipio ... fanpage.it