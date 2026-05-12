Napoli presidio fisso in Porta Capuana e Porta Nolana più vigilanza privata davanti ai Mc Donald's

Da fanpage.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Napoli sono stati annunciati controlli rafforzati nelle aree di Porta Capuana e Porta Nolana, con la presenza di un presidio fisso e un incremento della vigilanza privata davanti ai punti di ristorazione McDonald's. Durante una riunione del Comitato ordine e sicurezza pubblica in Prefettura, sono state decise misure specifiche per aumentare la sorveglianza nelle zone di piazza Municipio e nelle due porte. I titolari dei locali coinvolti collaboreranno con le forze dell'ordine.

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Riunione del Comitato ordine e sicurezza pubblica in Prefettura a Napoli: disposti maggiori controlli a Porta Nolana e Porta Capuana e in piazza Municipio; coinvolti i titolari dei Mc Donald's: incrementeranno la vigilanza privata.🔗 Leggi su Fanpage.it

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