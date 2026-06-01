Rissa a colpi di bottiglia all' esterno di una nota pizzeria | fuggi fuggi generale e feriti

Una rissa tra gruppi di persone è scoppiata ieri sera all’esterno di una pizzeria in zona Porta Capuana. Durante l’alterco, sono stati usati bottiglie come armi, causando il fuggi fuggi generale tra i clienti presenti. Diversi individui sono rimasti feriti e soccorsi sono intervenuti sul posto. La polizia ha avviato le indagini per identificare i responsabili. Nessuna persona è stata ancora formalmente denunciata o arrestata.

Attimi di terrore ieri sera nella zona di Porta Capuana, dove è scoppiata una violenta rissa. Tutto è successo all'esterno di una nota pizzeria che proprio in quegli istanti era affollata di clienti. La lite, avvenuta in via della Maddalena, avrebbe coinvolto diverse persone che si sono sfidate a. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Voci di una sparatoria scatenano il panico, fuggi fuggi generale alle giostre: "E' stato brutto"Nella notte di lunedì 18 maggio, presso il Luna Park di San Severo durante i festeggiamenti per la Madonna del Soccorso, si sono diffuse voci di una...

Rissa tra stranieri in piazza, panico tra i presenti e "fuggi fuggi" generaleNella tarda mattinata di domenica, una rissa tra cittadini stranieri si è verificata in Piazza Vittorio Emanuele, nel centro di Aversa.

Temi più discussi: Maxi rissa a colpi di sassi e bastoni in stazione: treni colpiti e c'è anche un bimbo di 9 anni ferito; Scoppia rissa a colpi di bastonate e bottigliate: violenza per dissidi lavorativi; Rissa a colpi di bottiglie e sedie in pieno centro, paura tra la gente; Avance a una 16enne e rissa con colpi di bottiglie, coppia ferita.

Rissa a colpi di accetta a Pergine, arrestati due tunisini con precedenti. Due i feriti. x.com

Rissa a colpi di bottiglia, 10 denunciati in VersiliaNella notte tra sabato 30 e domenica 31 maggio la Volante del Commissariato di Viareggio è intervenuta in Lido di Camaiore nella zona all’incrocio tra Viale Bernardini e Via del Secco per una rissa tr ... versiliatoday.it

Niente secondo processo per gli uomini accusati della rissa all'aeroporto di Manchester reddit

Rissa a Porta Capuana a colpi di bottiglia davanti alla pizzeria, bimbi in lacrime e turisti in fugaNuova rissa a bottigliate a Porta Capuana al centro di Napoli davanti ad una pizzeria affollata: fuga di famiglie e turisti ... fanpage.it