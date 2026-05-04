Rissa tra stranieri in piazza panico tra i presenti e fuggi fuggi generale

Nella tarda mattinata di domenica, una rissa tra cittadini stranieri si è verificata in Piazza Vittorio Emanuele, nel centro di Aversa. La scena ha causato panico tra le persone presenti, con un fuggi fuggi generale che ha coinvolto i passanti e i negozianti della zona. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia per riportare la calma e gestire la situazione.