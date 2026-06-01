Rispetto premiate le scuole dell’alto novarese | 34 classi in gara contro stereotipi e discriminazioni

Da novaratoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Venticinque scuole dell’alto novarese hanno partecipato al concorso “Rispetto”, con 34 classi in gara. L’iniziativa, promossa dal Soroptimist International Club Alto Novarese, mira a sensibilizzare studenti su stereotipi e discriminazioni attraverso attività creative ed educative. Le classi hanno realizzato elaborati e progetti per promuovere rispetto, inclusione e parità di genere tra i giovani. La premiazione si è svolta con la partecipazione delle scuole coinvolte.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Parlare di rispetto, inclusione e parità di genere partendo dai più giovani. È l’obiettivo del concorso “Rispetto” promosso dal Soroptimist International Club Alto Novarese, che ha coinvolto le scuole del territorio in un percorso creativo e educativo rivolto a bambini e ragazzi.La cerimonia di. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Il linguaggio dell’amicizia che abbatte le barriere. Quattro classi premiate dal Capo dello Stato per progetti di inclusioneIl presidente della Repubblica ha premiato quattro classi per i loro progetti di inclusione, riconoscendo l'impegno nel promuovere un linguaggio...

Leggi anche: Parole antiche, sfide moderne. Premiate le classi vincitrici

Temi più discussi: Città Fiera per la scuola: classi premiate; Uniti per l’acqua, premiate le scuole vincitrici; Premiate le scuole vincitrici del concorso Storie Cooperative; Camera Commercio Roma: premiate le scuole vincitrici del contest ‘Steam in Minecraft’.

rispetto premiate le scuoleLa Consulta premia le scuole del progetto dedicato alla CostituzioneSi è svolta oggi al Palazzo della Consulta la premiazione delle scuole vincitrici della prima edizione di La Scuola incontra la Corte a Palazzo della Consulta, iniziativa promossa nell’ambito della ... orizzontescuola.it

rispetto premiate le scuoleViaggio in Costituzione, la Corte premia le scuole: Così si eliminano i divariFrassinetti alla cerimonia di Palazzo della Consulta: l’incontro con i giudici aiuta a capire quanto i principi incidano sulla vita quotidiana. In arrivo nuove Linee guida per l’Educazione civica ... orizzontescuola.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web