Rispetto premiate le scuole dell’alto novarese | 34 classi in gara contro stereotipi e discriminazioni

Notizia in breve

Venticinque scuole dell’alto novarese hanno partecipato al concorso “Rispetto”, con 34 classi in gara. L’iniziativa, promossa dal Soroptimist International Club Alto Novarese, mira a sensibilizzare studenti su stereotipi e discriminazioni attraverso attività creative ed educative. Le classi hanno realizzato elaborati e progetti per promuovere rispetto, inclusione e parità di genere tra i giovani. La premiazione si è svolta con la partecipazione delle scuole coinvolte.