Rispetto premiate le scuole dell’alto novarese | 34 classi in gara contro stereotipi e discriminazioni
Venticinque scuole dell’alto novarese hanno partecipato al concorso “Rispetto”, con 34 classi in gara. L’iniziativa, promossa dal Soroptimist International Club Alto Novarese, mira a sensibilizzare studenti su stereotipi e discriminazioni attraverso attività creative ed educative. Le classi hanno realizzato elaborati e progetti per promuovere rispetto, inclusione e parità di genere tra i giovani. La premiazione si è svolta con la partecipazione delle scuole coinvolte.
Parlare di rispetto, inclusione e parità di genere partendo dai più giovani. È l’obiettivo del concorso “Rispetto” promosso dal Soroptimist International Club Alto Novarese, che ha coinvolto le scuole del territorio in un percorso creativo e educativo rivolto a bambini e ragazzi.La cerimonia di. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
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