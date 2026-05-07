Il linguaggio dell’amicizia che abbatte le barriere Quattro classi premiate dal Capo dello Stato per progetti di inclusione

Il presidente della Repubblica ha premiato quattro classi per i loro progetti di inclusione, riconoscendo l'impegno nel promuovere un linguaggio dell'amicizia che supera le barriere. Oltre agli Alfieri della Repubblica, anche quest'anno si è evidenziata l'importanza delle azioni scolastiche volte a valorizzare la diversità come risorsa. I premi sono stati consegnati in un evento pubblico che ha riunito studenti e docenti coinvolti in queste iniziative.

Non solo gli Alfieri della Repubblica. Anche quest'anno il presidente Sergio Mattarella ha voluto riconoscere il lavoro di intere classi che hanno saputo trasformare la diversità in risorsa. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo Notizie correlate Non solo Alfieri, Mattarella premia le classi dell’inclusione: quattro targhe alle scuole che hanno fatto dell’amicizia una lingua universaleNon ci sono solo i brillanti studenti che hanno salvato vite o compiuto gesti eroici. Ricette di libertà e inclusione: quando l'arte culinaria abbatte le barriere dell'autismoL’arte culinaria non solo come delizia del palato, ma anche come strumento terapeutico e riabilitativo cruciale per persone in difficoltà, favorendo... Aggiornamenti e contenuti dedicati Mattarella premia il linguaggio dell’amiciziaNon solo gli Alfieri della Repubblica. Con loro anche quest’anno il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha voluto premiare classi che si sono distinte nella creazione di contesti ... primaonline.it Ci sgridano ma noi stiamo semplicemente scrivendo con la nostra penna dell’amicizia: cos’è il trend TikTok delle Penne dell’Amicizia che fa infuriare gli ...Nelle scuole italiane sta spopolando un nuovo fenomeno: le Penne dell’Amicizia. Gli studenti non si limitano più a scrivere sui quaderni, ma collegano le penne dei compagni con carta arrotolata e ... ilfattoquotidiano.it