parole antiche sfide moderne premiate le classi vincitrici

Al Pala Todisco di San Giuliano Terme si è tenuto l’evento finale del progetto “Parole antiche, sfide moderne: il Cantico delle Creature nelle nostre vite”, nell’ambito della rassegna “San Francesco 1226–2026. Spiritualità, Dialogo e Fratellanza nel mondo globale”, voluto dall’ Università di Pisa attraverso l’Ufficio del Rettore e il Centro per l’Innovazione e la Diffusione della Cultura (CIDIC). Coinvolti circa 1200 studenti delle classi terze delle scuole medie di tutta la Provincia di Pisa. Tra le classi vincitrici, tre si sono aggiudicate un viaggio di istruzione ad Assisi, messo a disposizione dall’Unione Industriale Pisana. La giuria era composta da Saulle Panizza, docente dio Costituzionale Università di Pisa, Maria Caterina Conti, Referente Progetti Nazionali area C USR Toscana, A T. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Parole Antiche, Voci nuove In questi mesi ci siamo ritrovati come attorno a un focolare. Abbiamo condiviso parole, ricordi, suoni, radici. Abbiamo riscoperto il dialetto non solo come lingua, ma come luogo vivo, fatto di memoria e presente. Stasera tutto quest facebook