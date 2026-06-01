Il prezzo del riso italiano sta crollando, con alcune varietà che hanno perso oltre il 60% del valore rispetto all’anno precedente. La varietà più colpita è quella coltivata nella zona di Roma, con una diminuzione del 60,5%. Seguono Vialone Nano (-58,2%), Carnaroli e varietà simili (-50%), Arborio e Volano (-46,8%), e Sant’Andrea e simili (-45%). I prezzi sono drasticamente calati, influendo sui mercati e sulle aziende agricole.

Roma e similari -60,5%. Vialone Nano -58,2%. Carnaroli e similari -50%. Arborio e Volano -46,8%. Sant’Andrea e similari-45%. Le variazioni di prezzo registrate nel corso degli ultimi 12 mesi - da maggio 2025 a maggio 2026- dai grandi risi della tradizione alimentare italiana sono tali da fotografare un crollo del mercato senza precedenti. Ma le percentuali da sole raccontano soltanto una parte della verità. Sulle piazze storiche di Mortara, Vercelli e Milano è comparsa spesso, accanto alle quotazioni, la dicitura “nominale”: nel senso che i prezzi indicati erano teorici, dal momento che mancava la domanda. Per intere settimane si sono. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Riso italiano, varietà negate e prezzi a picco: cosa ci ritroviamo nel piatto

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